經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)營運穩健回升，2022年8月營收回升至近5月高點，與前8月營收同步改寫同期次高。展望後市，在同店營收成長配合展店效益挹注下，公司樂觀看待下半年營收逐季成長，營運穩健復甦態勢確立。

柏文8月自結合併營收3.23億元，月增9.96％、年增達1.81倍，登近5月高點、改寫同期次高。其中，健身及娛樂服務1.7億元，月增7.28％、年增近1.75倍，運動保健服務1.33億元，月增11.65％、年增近1.92倍，入會費0.14億元，月增6.45％、年增近1.36倍。

累計柏文前8月自結合併營收23.56億元、年增達51.11％，亦創同期次高。其中，健身及娛樂服務13.27億元、年增達39.8％，教練課程的運動保健服務9.09億元、年增達65.77％，一次性收取的入會費0.99億元、年增達1.02倍。

柏文表示，隨著會員人數持續成長，且申請會籍延展、暫停人數漸減，使8月營收較7月成長。而去年因疫情三級警戒，柏文旗下據點自5月15日暫停營業，直至7月13日才陸續恢復營業，比較基期較低使今年8月及前8月營收均較去年同期大幅成長。

展望後市，柏文表示，隨著民眾更了解疫情、懂得如何與病毒共存，使營收自5月起連3月成長、重返穩定成長軌道。暑期消費者從事休閒運動及旅遊需求大增，「健身工廠」會員數亦自5月起逐月增加，月費增長效益將逐月顯現，下半年營運成長趨勢確定。

隨著「健身工廠」新北市林口廠8月6日投入營運後，柏文全台已有61處「健身工廠」據點。公司表示，下半年將持續拓展據點，包括彰化縣金馬廠、新北市汐科廠、台中市逢甲廠及1處北部新據點將接力預售、開幕，持續挹注營運新成長動能。

柏文認為，民眾在後疫情時期已認知需要健康的身體來對抗疫情，會員對疫情的疑慮逐漸降低，「健身工廠」各廠館會員召募、教練課程的銷售與執行可望穩定成長。在同店營收成長配合展店效益挹注下，下半年營收逐季成長樂觀可期。