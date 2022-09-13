無塵室設備工程廠漢唐(2404)受惠重要客戶海內外積極擴產，2022年8月自結合併營收跳升至52.66億元新高，激勵今（13）日股價開高後放量直攻漲停價177元，創6月中以來近3月高價、歷時近2月終完成填息，以7月底低點計算，2個月來股價已反彈逾37％。

漢唐公布2022年8月自結合併營收52.66億元，較7月35.98億元成長達46.37％、較去年同期21.4億元成長達1.46倍，刷新歷史新高。累計前8月合併營收246.67億元，較去年同期160.38億元成長達53.8％，續創同期次高。

漢唐第二季營運動能顯著回升，歸屬母公司稅後淨利8.73億元，季增達64.37％、年增達56.98％，改寫歷史第四高，每股盈餘（EPS）4.66元。累計上半年歸屬母公司稅後淨利14.05億元、年增7.81％，每股盈餘7.44元，均為僅次於2020、2019年的同期第三高。

漢唐業務長許俊源先前法說時表示，由於主要客戶進行大規模擴產，前4月新接單金額已達395.65億元，超越去年全年營收256.06億元，累計已簽約未認列的在手訂單達933.61億元，不僅今年營運可望優於去年，明年營運及訂單狀況亦無虞。

許俊源指出，今年台灣訂單穩健成長，中國大陸及美國訂單亦優於去年。目前各階段工程皆依進度進行認列，由於公司與業主均重視完工時程，將跟隨客戶因應調整，強調工程進度不會遞延，預期下半年還會有海外營收進帳。