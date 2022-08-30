歐元區8月經濟信心跌至97.6 創18個月新低 21:132022/08/30 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟執委會30日公布，歐元區8月經濟信心從7月的98.9降至97.6，創下2021年2月以來的18個月低點，亦低於市場預期的97.9，其中以工業、服務業信心滑落最為明顯。受通膨高漲影響，需求恐進一步降溫，因此衝擊歐元區整體經濟信心。 《國際經濟》歐元區8月企業活動續萎縮 初值降至49.2 美企在華經營信心跌至新低點 防疫政策與突然封控影響最大 8月消費信心止跌 民眾對物價極悲觀 #歐元區 #經濟信心 #信心 #跌至 #歐盟執委會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬物皆漲 歐美8月PMI雙跌 04:102022/08/24 財經要聞 俄烏戰爭波及 未退族最憂通膨吃掉退休金 16:382022/08/29 財經 《國際金融》歐股跌至近11個月低點 科技股暴殺2.4% 09:382022/08/30 財經 台灣退休信心指數首度及格 生活寂寞感嚴重 17:222022/08/29 財經 經濟走疲、ECB收緊貨幣、能源危機 歐元續弱 12:552022/08/25 財經 《國際金融》天然氣價高+衰退擔憂 歐股跌至近1個月低點 10:502022/08/24 財經 收益、資產品質雙優勢 特別股趁勢布局 11:422022/08/23 財經 機構：人民幣6.9見底 條件是「地產可以穩住」 10:432022/08/27 財經 通膨高壓罩頂 歐美8月綜合PMI雙跌 23:312022/08/23 財經 《國際經濟》歐元區8月經濟信心下滑 遜於預期 17:432022/08/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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