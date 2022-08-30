歐盟執委會30日公布，歐元區8月經濟信心從7月的98.9降至97.6，創下2021年2月以來的18個月低點，亦低於市場預期的97.9，其中以工業、服務業信心滑落最為明顯。受通膨高漲影響，需求恐進一步降溫，因此衝擊歐元區整體經濟信心。