歐盟執委會30日公布，歐元區8月經濟信心從7月的98.9降至97.6，創下2021年2月以來的18個月低點，亦低於市場預期的97.9，其中以工業、服務業信心滑落最為明顯。受通膨高漲影響，需求恐進一步降溫，因此衝擊歐元區整體經濟信心。

《國際經濟》歐元區8月企業活動續萎縮 初值降至49.2
美企在華經營信心跌至新低點 防疫政策與突然封控影響最大
8月消費信心止跌 民眾對物價極悲觀
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