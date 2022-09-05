周一公布的終值數據顯示，隨著需求減少，歐元區八月的商業活動出現連二跌；消費者也對生活成本惡化感到擔憂，低迷的經濟前景也壓抑了他們的購買力。

標普全球綜合PMI在八月的終值數據來到48.9，為近18個月新低，也低於七月的49.9，並且低於初值預估的49.2。

標普全球首席商業經濟學家Chris Williamson說，歐元區商業情勢的連兩個月惡化，增添了第三季GDP出現萎縮的可能性。在近期通膨上升和經濟前景不確定之下，公司和家庭都在減少支出，八月的產出以更快的速度下滑。

新商業指數從47.6跌到46.9，為2020年以來新低。

歐元區占主流地位的服務業PMI從51.2跌到49.8，並且低於初值預估的50.2，也為自2021年5月以來首次跌入低於50。

然而物價壓力還是有出現一些緩解。可是儘管服務業產出和投入價格指數都出現下滑，但是仍處於高位。投入指數從74.7降到72.5，為今年2月以來最低水準。

另外德國八月的服務業PMI讀數出現連兩個月的萎縮，並從七月的49.7跌到47.7，也低於初值預估的48.2。

德國八月的綜合PMI終值為46.9，低於七月的48.1。