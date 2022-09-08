國際銅、鎳價走跌，華新麗華印尼鎳生鐵廠加入營運行列，全產全銷，增添營運成長動能，8日公布，8月及前八月合併營收雙雙成長。華新預期，不銹鋼行情可望在8月落底，9月逐漸恢復正常，9月不銹鋼內外銷盤元價格平盤，第四季不銹鋼市場逐漸復甦。

國際銅、鎳價第二季末開始回檔，英國倫敦金屬交易中心（LME）銅現貨及3個月期貨價格7月起跌破8千美元大關，此後漲少跌多，曾下探6,998美元，9月7日銅現貨收盤價7,698.5美元，下跌52.5美元；3個月期貨收盤價7,622.5美元，下跌60.5美元。鎳價在21,000～23,000美元區間震盪。

國際銅、鎳價走跌，華新除電力線纜、銅材及不銹鋼本業外，斥資在印尼青山設鎳生鐵廠，4條生產線去年下半年全面開出，季產量1萬噸，目前是全產全銷，挹注華新合併營收，推升華新8月合併營收143.15億元、年增6.68％，創同期第五高；前八月合併營收1,224.15億元，年成長27.62％，改寫同期第四高。

華新表示，華新與電力線纜及銅材客戶簽長單，訂單穩定，目前不銹鋼主要原物料價格已止跌上揚，鋼廠成本仍居高不下，但為貼近客戶端需求，協助下游客戶爭取出口訂單，華新9月不銹鋼盤元牌價以平盤開出。

華新指出，華新觀察不銹鋼供應鏈庫存經過數月去化調整已相對穩定，預估第四季市場需求將逐漸復甦。