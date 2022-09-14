日本7月核心機械訂單意外上揚，帶動市場預期企業成長支出可望抵銷全球經濟趨緩和日圓疲軟引起的短期不利因素。
日本官方資料顯示，被視為衡量資本支出指標的核心機械訂單7月份較前一月增長5.3％，此結果遠優於經濟學家預估的衰退0.8％，增幅也超越6月的0.9％。
Capital Economics日本經濟學家Darren Tay表示，此結果反映本季非住宅投資成長強勁以及第二季企業獲利率創新高。
7月訂單上揚歸功於鐵路車輛的訂單挹注。來自製造業的訂單月減5.4％，非製造業訂單月增15.1％。
日本7月核心機械訂單意外上揚，帶動市場預期企業成長支出可望抵銷全球經濟趨緩和日圓疲軟引起的短期不利因素。
日本官方資料顯示，被視為衡量資本支出指標的核心機械訂單7月份較前一月增長5.3％，此結果遠優於經濟學家預估的衰退0.8％，增幅也超越6月的0.9％。
Capital Economics日本經濟學家Darren Tay表示，此結果反映本季非住宅投資成長強勁以及第二季企業獲利率創新高。
7月訂單上揚歸功於鐵路車輛的訂單挹注。來自製造業的訂單月減5.4％，非製造業訂單月增15.1％。
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