何思靜（左）、吳宥安一起上表演課也一起拍攝全新形象照。（星空飛騰提供）

何思靜全新形象照展現酷帥一面。（星空飛騰提供）

潛力新秀何思靜在《華燈初上》飾演少女版「蘇媽媽」備受矚目，也因演出票房8千萬純愛電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，和男主角周興哲（Eric）結緣，成為他「星空飛騰國際娛樂」同門小師妹。星運看好的她入選本屆台北電影節「非常新人」單元，拍攝時尚大片並獲強力宣傳，近期以電影《藏匿處》強勢回歸，原來該片才是她初試啼聲的第一部影視作品，只不過較晚上檔，反而落在她一戰成名的《華燈》和《早餐》之後。

電影上映檔期恰逢中秋連假，何思靜表示，往年中秋都會跟家人一起手做蛋黃酥送給親朋好友，今年打破以往紀錄，從早忙到晚總共親手做了120顆送給經紀公司同事，因好吃不膩，全公司同事紛紛要求開團明年中秋訂單。本身喜愛吃各式中秋月餅的她透露，可以配茶一次連續吃好幾顆，曾經太不忌口，胖了整整4公斤還不以為意，直到後來發現在鏡頭前的臉變得超級圓，才趕緊減肥！不過就算變胖也無法讓她捨棄對月餅的情有獨鍾，被虧是不折不扣吃貨美少女。

她日前與同公司的吳宥安拍攝全新形象照，吳宥安在TVBS《機智校園生活》中飾演國文老師，表現亮眼，前陣子參加好友訂婚，竟被賓客認出並爭先合照，現場頓成拍照會，害她對新娘很不好意思，初嚐走紅滋味的她，興奮感謝公司和劇組，讓她開始被大眾看見。

何思靜、吳宥安也在經紀公司安排下，一起上了演員百白指導的戲劇課程，課程中有兩位第一次接觸的「Michael Chekhov」的表演技巧，何思靜表示：「這是我從來沒有學習過的表演方法，每次上課都覺得自己像塊海綿，不斷吸收全新領域的知識養分。」她更展現對百白老師的敬佩，透露上課時老師會示範很多不同角色，能瞬間進入角色再跳回專業老師的狀態講解，讓她非常佩服，期許未來也能像老師一樣。

而百白與吳宥安皆是畢業於台藝大的學姊和學妹，在學校時沒有遇過，但常常聽其他學長姐提起彼此，直到電影《健忘村》的拍攝期間，吳宥安當時擔任女主角舒淇的替身，兩人真正第一次相遇，因為在演員路上遇到挫折及感到心靈疲憊時，百白分享自己的演藝經驗，不斷給她鼓勵，不藏私的態度，讓她非常感激，亦師亦友的關係，讓吳宥安很珍惜。