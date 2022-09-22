同事毫無來由地送現金，真的可以安心收下嗎？一名女網友表示，才剛到某補習班工作沒幾天，突然就有老師默默在後門塞了500塊給她，嚇得不知該如何反應，更不知道老師是不是有什麼特殊用意，對此，網友也分享了一個妙招讓原PO自保。

原PO在《Dcard》發文表示，近期到某補習班打工才過了約一個禮拜，某天櫃台老師和她寒暄，詢問排班時數夠不夠，對話結束後準備離去時，老師便默默跟她一起走到後門，硬是從她帆布包的縫際塞了一張500元鈔票，要她拿去買東西吃。受寵若驚的原PO不斷說「不用！不用！」但當時手上還拿著鞋子，根本來不及阻止，老師也一溜煙地離開現場。

「這樣壓力真的好大！」原PO表示，這名老師是略有年紀的女生，再加上原PO自認其貌不揚，因此或許可以排除「潛規則」的可能性，但左思右想，對於老師的行為還是百思不得其解，只好上網發文求助。

貼文曝光後，老師的行徑讓不少網友傻眼，有人認為，或許是補習班對員工苛刻，再加上缺人，老師才會日行一善，希望原PO不要太早離職；也有人說「老一輩真的會這樣，喜歡你這個小朋友，就會自帶濾鏡想要幫你」；而多數網友認為無功不受祿，既然這筆錢已經收下，不如買個同等價值的禮品回送，不打壞關係也比較心安。