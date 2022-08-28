疫苗採購合約爭議延燒，民進黨台北市長參選人陳時中今天說，行政單位在立法院對委員的要求不敢不從，更酸國民黨台北市長參選人蔣萬安「連手上握有權力都不知如何運用」。蔣萬安今再度喊話，沒有不可告人就趕快公開，不要再封存30年了。

蔣萬安今天舉行「整個台北市都是我的運動場」政策發布會，媒體詢問陳時中酸「連手上握有權力都不知如何運用」，蔣萬安指出，他身為疫苗調閱小組召集人，非常清楚當時狀況，陳時中當時的態度就是，要就看遮蔽過的採購合約，要不然就什麼看不到，對於在野黨來說沒得選擇。

他表示，因此他要求透過秘密會議看採購合約文件，結果送來的高達3分之2被遮蔽塗黑，這當然是黑箱，竟然不願意接受國會監督。

蔣萬安也說，當他發現保密協議有「除外條款」，例外的情形不能遮蔽塗黑，必須完整公開，他當場提出質疑，但是陳時中、衛福部官員支支吾吾，不願意接受國會的要求，這都是事實。

蔣萬安強調，現在最重要的，既然大家都希望公開透明、完整呈現，採購合約的內容，包括告訴國人採購價格、數量、到貨期程，包括高端馬上公開，但是竟然封存30年，這是什麼道理，而且說法反反覆覆。

他批評，陳時中從一開始被他們發現要封存30年，後來又改口說是根據行政文書處理準則，說是保存不是保密，但又問說為什麼要擋30年，陳時中又回過頭說是根據國家機密保護法，又變成是機密。

蔣萬安轟陳時中前後不一、反反覆覆、顛三倒四、全部都亂講，最重要的就是誠實以對，人民對政治人物最基本要求就兩個字「誠信」，陳時中現在覺得沒有什麼不可告人，就趕快公開，特別把高端疫苗採購價格清清楚楚告訴國人，攤在陽光下，不要再封存30年了。