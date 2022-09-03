民進黨台北市長參選人陳時中3日端出「公廁設免治馬桶」政見，還合體網紅四叉貓拍攝宣傳片，不過影片中出現偷窺如廁畫面，引發外界圍剿，無黨籍北市參選人黃珊珊也痛批，把妨礙秘密與性騷擾當有趣，這難道是陳時中口中想要達到的「文明城市」嗎？轟陳時中的創意宣傳是一種踰越價值底線的失控。

黃珊珊稍早於臉書發文，表示自己曾經擔任台北市政府性別平等委員會副主委，陳時中的免治馬桶宣傳影片中偷窺其他人如廁的動作，若造成其他有心人士效仿，已經不只是一句「幽默」可以解釋。因為從廁所隔板上探頭還比出勝利手勢的行為，在現實世界中，觸犯了性騷擾防治法，與刑法中的妨害秘密罪。

黃珊珊強調，競選團隊只是希望活潑呈現政見，出發點並無惡意。但將侵害隱私當有趣，不僅無助於政策溝通，更是一種踰越價值底線的失控。且對於年紀更小的支持者，可能造成「這種行為只是開玩笑無妨」的認知錯誤，這與我們多年來的努力推動的性平教育，完全背道而馳。

黃珊珊點出，候選人與公部門，都非常善於運用網路社群溝通，但一味追求流量，卻詆毀性平價值、踰越價值界線，這不是選民想看到的宣傳方式。