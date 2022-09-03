首度為陳時中輔選 蔡英文：民進黨在台北市執政，這一次，是我們最好的機會。(曾薏蘋攝)

蔡英文總統今首度為民進黨台北市長候選人陳時中站台輔選；蔡英文致詞時表示，過去陳時中是台灣最強防疫指揮官，未來是台北市最強的市政指揮官。距離上次民進黨在台北市執政，已經是24年前的事情了，「這一次，是我們最好的機會」。

蔡英文致詞一開頭，就稱陳時中為「未來的台北市市長陳時中」；蔡英文說，「今天我是來代班，陳副總統（前副總統陳建仁）出國去，我是代班主任委員」；今年年底選戰一定要贏，也一定會贏。

她說，要感謝宗教界好友，很多熟面孔，一路以來給她最大支持，今天雖然來自不同教派，但愛台灣的心都一樣，最近台灣對宗教的包容跟尊重，還有多元信仰及活力，都傳達到全世界。

她說，陳時中要在台北市政府成立國際事務局，看見台灣宗教信仰的力量，在這裡一起挺陳時中；阿中已經跑遍十二行政區，很受歡迎，「很多大人帶笑還特別帶小孩來謝謝他，還有長輩特別來跟他反映心聲」，台北有最多的資源，但是七年來，看到人口逐漸流失，市民失去首都的光榮感，對於未來城市發展的焦慮，台北發展不能再拖，現在能帶領台北往前走，最好市長人選在這裡。

她說，過去兩年多，陳時中身經百戰，坐鎮在指揮中心的最前線，有能力、有肩膀，更有高的EQ。面對起伏不定的疫情，他冷靜沉著；面對各界不同的聲音，誠懇溝通；面對複雜的國際情勢，行得正、站得穩，為台灣爭取到更多的疫苗和快篩。

她說，過去，陳時中是台灣最強的防疫指揮官。未來，陳時中就是台北最強的市政指揮官。過去這一陣子，阿時中陸續公布他的競選政見，每一項都對症下藥。

她說，中央政府明年編列的總預算是創歷史新高，把重點投入在社會福利跟社會照顧、投資在基礎建設，更要投資在國防領域的發展。中央有目標、有經費，在地方就更需要，有能力又有執行力的阿中市長，才能強強相加，把市民朋友從小顧到老，讓台北更好。

她指出，距離年底選舉，剩不到三個月的時間，所有台北隊的朋友一起站出來，一起挺陳時中，一起挺最強的市政指揮官。年底選舉，還有一票要拜託大家，就是的18歲公民權；2020年她連任成功，有史以來最高票，817萬張票，這還不夠，要超過965萬票，這一次才能修憲成功，台灣能不能深化民主？能不能擴大公民參與？這一票真的很重要，要拜託大家，記得一定要投。

她高呼，11月26號，陳時中一票、18歲公民權一票。11月26號，民進黨的議員一票、里長一票、18歲公民權一票。

她表示，要拜託再拜託，一起支持陳時中，讓陳時中出來承擔重任、讓陳時中出來服務市民、讓陳時中帶領台北，成為世界最具指標性的國際城市，成為感到驕傲的國家首都。