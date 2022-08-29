民進黨台北市長參選人陳時中近來積極搶攻年輕選票，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，年輕朋友最在乎的就是政治人物的誠信、公開透明，民進黨要強推中介法，陳時中不敢表達反對意見，而疫苗採購相關合約要封存30年，年輕人也完全不能接受。

蔣萬安今天參觀「吉卜力動畫大師—高畑勲展」，他表示印象最深的螢火蟲之墓也是高畑勲的作品，吉卜力很多電影都耳熟能詳，龍貓、神隱少女，都很喜歡跟孩子一起看。

蔣萬安指出，今天來也看看北流，文化館開幕第一場國際大型展覽，有2000多個作品，希望未來在北流活動推動，讓節目更多元性，未來希望舉辦更多國際大型展覽，吸引更多國際觀光客，將把北流打造成北部流行音樂產業聚落，培養人才讓台灣重新站上華人流行音樂不敗地位。

談到接下來如何爭取年輕票，蔣萬安說，年輕朋友非常有判斷能力，對於候選人提出的政見，其實他們關心的是誰能真正了解他們心聲以及提出解決方案，減輕年輕人的負擔。

蔣萬安表示，年輕朋友也跟他反應，他們最在乎的就是政治人物的誠信、公開透明，最近民進黨要強推中介法，箝制民眾表達意見的自由，民眾非常反彈，但陳時中不敢表達反對意見；疫苗採購相關合約要封存30年，不願公開透明，對年輕人來講也完全不能接受，這些都是年輕人堅信的價值觀。

他也提到，未來台北市在居住、養兒育女、工作上能減輕負擔，留在台北、敢生、成家立業，才是他們關心的，而他都有提出解決方案。