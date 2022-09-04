民進黨台北市長參選人陳時中昨端「公廁三寶」政見，喊出廣設免治馬桶、提供足量消毒酒精與坐墊紙，遭無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評政見華而不實，國民黨台北市長蔣萬安吐槽畫錯重點，忽略市民最在意清潔。對此，陳時中4日受訪時強調，黃也曾提出相關政見，所以沒有華而不實這件事，且公廁清潔和設備都該升級；陳競選總部發言人莊瑞雄直言，「議員、官員屁股可以免治，難道市民沒有這個權益嗎？」

陳時中上午合體蔡英文總統出席職能治療師全聯會創會20週年紀念學術研討會，對於公廁政見遭藍白圍剿，他指出，黃珊珊當初想在市場設立免治馬桶卻打消念頭，並不是因為華而不實，理由是大家認為清理不便，加上那時候的設計並不理想，且現任市長柯文哲也曾想做這樣的事情，所以沒有華而不實這件事，能讓身體更清潔更舒服是市民的權利。

陳時中揶揄，有人批評說公廁要清潔，但清潔是最基本的，既然把馬桶都升級了，各方面清潔升級是必然要做，「我們觀察到市民生活細節上的需求，整體公廁的清潔和設備都需要升級，免治馬桶是其中一項。」

至於外界憂心免治馬桶沖洗的水沾上汙穢物，並質疑更換經費哪來，陳強調，任何政策實施都要編列預算、通過議會審查，這是必然，擔心免治馬桶噴頭不潔的話可以詳加檢查，且現在都有不會回吸的設計。

陳時中競選總部發言人莊瑞雄補充，相信社會大眾都關心這項政見，但必須要說，公廁品質提升是台北市民的基本要求和權益，自己當過台北市議員，「議員、官員屁股可以免治，難道市民沒有這個權益嗎？」值得社會大眾思考。