疫苗採購事件延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今再度親上火線回應爭議，澄清2點表示，疫苗採購不是國家機密，也不是絕對機密。另合約保密期限有5年、7年、10年不等，「沒有30年這種事情」，30年指的是公文保存期限，2者並不同。即便公文保存期限還沒到，只要合約的保密期限到了就可公開。

王必勝今接受節目《新聞不芹菜》專訪時指出，他要澄清2點。第1點，疫苗採購這不是國家機密，也不是絕對機密；第2點，這些東西只要合約的保密期限過了，我們就會主動公開。

「合約的保密期限有5年、7年、10年不等，沒有30年這種事情」，王必勝說，30年是公文保存期限，與合約保密期限不同，各個機關每天會產生無數個公文，保存多久是承辦人依「機關共通性檔案保存期限基準」訂定。他解釋，即便公文保存期限還沒到，合約的保密期限到了，就可以公開，甚至可以主動公開，這跟公文保存期限無關，沒有所謂30年才能看的這件事情。他也主張保密期限到了，就應該要公開。

對於立法委員的監督，王必勝表示，當初成立調閱小組就是這個意思，放著2個月給大家看，只是一些廠商會有要求，甚至一些不給調閱，這是千真萬確的，因為這是進行中的事情，疫苗還在發展、還在賣，價格高低若洩漏出來，對商業的影響很大，人家會覺得為什麼我貴、你便宜，這是商業機密。

日前王必勝公布疫苗採購單價約700多元，是將採購金額除以疫苗數量。他表示，日本公布的也是公布總預算和總數，700多塊這件事，沒有什麼太大意義，指揮中心採購的疫苗有6、7種，前後有不同劑型，金額無法代表個別的狀況。

因應疫情需求，指揮中心仍在整備次世代疫苗，還在緊鑼密鼓地談。王必勝表示，待莫德納補件好了，通過緊急使用授權（EUA）就可以開始採購，預計9月底到10月就能進口。台灣的市場不大，很多時候都是靠著維持好關係來採購疫苗，若讓人覺得信用不好，買到的順位就會往後。

對於王必勝日前搶在國民黨台北市長參選人蔣萬安以前召開記者會回應疫苗採購事件，他今日也解釋，指揮中心是全民的指揮中心，不應該分藍綠和黨派，要中立地做好自己的角色，他沒有說替誰說話。雖然蔣萬安說的是陳時中，但其實說到陳時中就是講到我們（指揮中心），指揮中心的成員不是只有陳前指揮官，而是team work，「指涉他（陳時中）也是指涉我們（指揮中心）」，因此他需要講出指揮中心的立場，這會影響民眾的信任，先前防疫工作做的不錯是因為人民信任指揮中心，一旦信任瓦解，就什麼事都做不好。

王必勝表示，從疫情開始到現在，政府合計採購了約5300萬劑疫苗，已經都打下去，這是多少同仁去努力的，每一個都要談判、簽約、排除障礙，他不敢要求大家說謝謝，但至少希望外界不要將疫苗採購打成藏污納垢。他有職責說明，指揮中心沒有黑箱，之所以當日不在2點記者會上公布，是因為2點有很多新政策要宣布，擔心會失焦，才另外拆開去講，其實早一點講、晚一點講沒有什麼差別。