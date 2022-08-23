中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨日（22）表示，上周確診數共15萬2773例、增加2.9%，是今年連續11周下降以來首見攀升，也是疫情升溫警訊，此後可能漸漸往上。港媒評論指出，未來2周疫情升溫與否，是民進黨台北市長參選人陳時中選情的重大關鍵；一旦疫情復燃，台灣人這2年多來與陳時中的「新仇舊恨」」就會被挑起，目前所做民調將全部大洗牌。

香港媒體《中評社》今日評論指出，不僅王必勝坦言疫情恐有升溫可能，醫生出身的民眾黨主席、台北市長柯文哲昨日也表示，日本確診數爆發得一塌糊塗、未來兩周是重點觀察期，可見疫情復燃恐迫在眉睫。

評論引述《TVBS》民調分析，其於6月27日民調顯示台北市呈「三足鼎立」態勢，分別是蔣萬安39%、黃珊珊24%、陳時中18%，與1月的民調相比，陳慘跌了11個百分點，其中民進黨認同者支持度下滑17 個百分點、中立選民減少10個百分點，而黃則增加了5個百分點。1月到6月正是本土疫情爆發期，可見疫情爆發後，台北市的綠營及中間選民有流向黃的現象，這也是黃正式宣布參選後的利基，若疫情爆發猛烈，未來更不排除將有「棄陳保黃」的現象。

除了未來疫情升溫，評論認為，陳時中近期受到個人與政黨負面聲量纏身，包括挨批疫苗採購資料要封存30年、林智堅因論文抄襲退選桃園市長、《數位中介服務法》打壓言論自由、台海危機升高等，都讓陳更難拉攏到中間選民，未來選情恐更不樂觀。