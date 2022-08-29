台北市長參選人，左起為陳時中、黃珊珊、蔣萬安。(資料照)

九合一選舉今（29）日起至9月2日辦理參選登記，各黨皆積極備戰。民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市，也為桃園選情再掀起一波討論聲浪。資深媒體人黃暐瀚今在臉書分析指出，今年的選舉「決戰北桃」，關鍵就在9月，他認為目前北市的勝選機率，依序是蔣萬安、陳時中、黃珊珊，桃園市則是張善政、鄭運鵬、鄭寶清、賴香伶。

在鄭寶清宣布參選後，黃暐瀚認為，鄭運鵬的當選機率已經跌破五成，小輸給張善政，一來是因為林智堅「雙風暴」這一個多月，民進黨瞎挺硬挺太「失智」，流失中間選民；二來鄭寶清畢竟是桃園立委，說他完全拉不到民進黨的桃園票，這話也沒人相信。不過事情還沒到拍板定案的時候，9月才是選戰真正的關鍵。

至於台北市的狀況，黃暐瀚認為民調一直都維持在20至25%的黃珊珊，在請辭副市長之後尚不知是能大展身手，還是會失去舞台，但如果之後民調跌落20%以下，那她也只能被棄保，無法成為勝選者了。

最後，黃暐瀚總結，今年的選舉決戰北桃，關鍵就在這個9月。