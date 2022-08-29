同一時間，民進黨湧言會派系要角阮昭雄也陪同林延鳳、顏若芳、「口譯哥」趙怡翔到場登記，呼籲外界支持幕僚世代投入青年參政。（陳怡誠攝）

九合一大選登記開跑！國民黨北市議員參選人搶頭香 江啟臣、趙少康、郝龍斌、羅智強陪同登記

今天是2022選戰登記首日，國民黨新生代台北市議員參選人柳采葳、詹為元、楊植斗早早抵達市選委會搶頭香，還找來前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康、藍委江啟臣等黨內大咖助陣，展現藍軍團結；民進黨派系「湧言會」台北市議員參選人林延鳳、顏若芳及趙怡翔也在議員阮昭雄陪同下到場，主打幕僚世代青年參政牌。

藍綠兩黨中，最先抵達登記的是國民黨3名青年柳采葳、楊植斗及詹為元，入場前他們在門口高喊「凍蒜」口號，展現藍軍團結之氣，他們也坦言新人在本次選戰中資源較不足，需要選民牽成。柳還自嘲說，有長輩特別提醒黃曆上寫著「今日諸事不宜」，但有長輩相挺，每天都是邁向勝選的那天。

趙少康說，選舉不能永遠是老幹，必須老幹新枝相得益彰，還送上「政治新選人新人新氣象」10字，祝福新人高票當選；郝龍斌、江啓臣也肯定青年參政風氣；本次交棒楊植斗的羅智強也說，一個人走得快，一群人走得遠，政治不會是一個人的戰場，期待看到正派優秀的年輕新秀展現抱負。

至於今日是否代表「正藍大集合」，柳強調，沒有正不正藍的問題，尤其在艱困時刻，藍營必須團結才會勝利，趙少康則說，選戰不能單打獨鬥，必須團結才有力量，選舉時什麼票都要，不管正藍、深藍及淺藍都不重要，淺綠也要，總之要多多益善。

同一時間，民進黨湧言會派系要角阮昭雄也陪同林延鳳、顏若芳、「口譯哥」趙怡翔到場登記，呼籲外界支持幕僚世代投入青年參政，力挺18歲公民修憲；三度投入市議員選舉的顏若芳也說，台北市這8年進步緩慢，期望選民能站出來改變北市，投給有實力、決策力的綠營市長參選人陳時中。

不過對於諸事不宜的講法，阮昭雄笑說，本周一到五都是好日子，只要心存善念，就能讓台北更好、台灣更好。