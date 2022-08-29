距離年底九合一選舉剩下不到三個月的時間，各政黨都摩拳擦掌準備中，民進黨前立委鄭寶清27日晚間宣布參選桃園市長，加上退出民進黨的前台南縣長蘇煥智日前也宣布參選台北市長。對此，就有港媒爆出驚人預測，「第三勢力在年底縣市長選舉展露頭角」，引發討論。

港媒《中評社》的報導指出，鄭寶清、蘇煥智參選可能成為影響民進黨提名的參選人勝負關鍵，形成反總統蔡英文與挺副總統賴清德的較勁。鄭寶清的參選主要訴求有蔡英文沒收縣市長黨內初選、黨內力挺新竹市前市長林智堅論文門事件等，導致讓他在社會氛圍上獲得較多正面支持。該份報導更指出，這個案例也可推算到蘇煥智投入台北市長參選，蘇煥智的參選也可以獲取不滿蔡英文的綠營支持者認同，而這股力量很可能會影響到民進黨台北市長參選人陳時中的勝負。

《中評社》更指出，若是桃園市、台北市選舉，民進黨皆輸，那「蔡英文辭掉黨主席就會發生」。不過若是蔡英文持續擔任黨主席，是否繼續沒收2024總統大選黨內初選？賴清德陣營可能會擔心這件事情發生，「因此第三勢力崛起，拉攏反民進黨與反國民黨勢力，對賴清德2024初選反而有利」，今年底選舉，反兩大政黨成為一股勢力，且不容小覷，足以左右選舉結果，而這樣的情況將有利於台灣民眾黨主席柯文哲參選2024。