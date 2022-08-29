黃珊珊昨（28）日請辭台北市副市長，正式參選台北市長。有港媒分析指出，黃珊珊的參選記者會雖有台北市長柯文哲、親民黨前副主席張昭雄等人參加，也來了多名藍綠里長，但未見其他重量級政商大咖，直言其參選存在三優勢、兩劣勢與兩問號。

《中評社》分析，黃珊珊昨日的記者會有三個優勢，第一，支持群眾老中青三個年齡層都有；第二，民眾黨雙北市議員參選人都有到場力挺，代表並非如先前所傳，民眾黨內對黃的黨籍問題有疑慮；第三，到場力挺的北市里長約70至80人，顯見她處理防疫的手腕已打破政黨壁壘。

不過，該評論也點出，黃珊珊有兩大劣勢，首先，本為親民黨籍的她以無黨籍參選，卻未見黨主席宋楚瑜出席，也沒有大咖政商人物站台，聲勢難免走弱；再來，選戰已進入倒數90天，黃珊珊參選記者會僅有400多人參與，可能也暴露民眾黨人力資源有限。

至於兩問號則包括，第一，柯文哲雖背書黃珊珊絕對有能力當個好市長，但過往選舉，柯的光環不見得都能轉移給其支持對象；第二，北市規定市長、市議員選舉看板，只能在選舉前2個月掛，但據了解，黃珊珊已拍板不掛自己的選舉看板，對藍綠來說恐怕會是有效的攻擊點。