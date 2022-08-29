民進黨台北市長參選人陳時中與台北市議員洪健益的聯合競選布條遭到惡意畫破，他29日出席都市再生願景館導覽暨台北市都市更新學會座談活動後表示，每次選舉都會發生這樣的情況，這是個人行為；至於有藍營議員提告他疫苗圖利，陳說，這是個政治動作，但讓司法調查清楚也是好事。

陳時中與洪健益同框的選舉布條近期遭人破壞，其中陳時中的臉幾乎都被整片被挖空割下，洪健益知情後立刻報案，警方調閱附近監視器後，發現是1名64歲劉姓男子所為，劉到案後坦承犯行，但否認有政治犯意，全案依毀損罪送辦。陳時中表示，這是不好的行為，然每次選舉都會發生這種情況，他認為就是個人行為。

媒體追問，陳時中昨說對手、國民黨台北市長參選人蔣萬安身為立委，明明手握權力卻又不會使用，引發熱議，外界認為他斷言蔣萬安就算當市長，也可能握有權力卻不知怎麼使用，陳時中對此回應，「對！這是我當市民的擔心。」

此外，副總統賴清德將於今年9月啟動全台輔選行程，前3場鎖定藍營執政縣市新北市、台中市、嘉義市。陳時中也表示感謝，非常歡迎副總統能夠幫大家，讓整個民進黨在選舉能夠得到大家的認同。

至於有國民黨現任議員和議員參選人赴台北地檢署，控告他疫苗圖利、還將資料封存30年。他則說，這是個政治動作，選舉時都有這樣情況，但能讓司法讓事情調查清楚也是好事。