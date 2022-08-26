PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

國民黨台北市長參選人蔣萬安23日赴大同區慈聖宮，品嚐廟口小吃並開直播，成大教授李忠憲則截圖稱，畫面中的蔣面對滿桌不習慣的食物露出「厭惡的表情」，並表示蔣這種表情，下次選舉應該就會消失，「隱藏在練習之後」。此說法引熱議，不少網友卻認為，在一段14分鐘多的影片，用單張截圖來評論並不公允，更有人狠酸：「哪像陳導超會演，喝酒、唱歌、吃泡麵都能嗨翻天。」

李忠憲24日在臉書發文，刊出一張蔣萬安直播截圖酸，蔣在廟口吃飯這張照片，非常傳神，他當初在布拉格城區的某間餐廳看到一桌自己不習慣的異國食物，喝下那一口又油又鹹的湯之前，就是這種表情。暗指蔣實際上不是很親民。

此說法被轉到PTT論壇後引發熱烈討論，除有部分網友表示「萬安的政治路還很有得學」、「萬安應該學學蔣經國的親民路線」，卻也有不少網友認為：「連吃飯表情都要管，難怪某個候選人喝酒喝得很開心大家很喜歡」、「看個桌面也能寫作文」、「看圖說故事」、「熱死了，庶民也這個臉啦」、「哪像我們陳導都不演的」、「哪像陳導超會演，喝酒、唱歌、吃泡麵都能嗨翻天」、「我吃東西也是無表情的，這有怎樣嗎？」「下次叫小英請裴洛西吃臭豆腐好不好？」「現在是選美食家嗎？我以為是選市長呢」、「這是一個14分鐘得直播影片，截其中一張圖的用意是？」「看影片根本不是那樣」。

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