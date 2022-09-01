高端疫苗至今仍無「保護力資料」？ 蔣萬安批陳時中規避責任

國民黨立法院黨團近日質疑高端疫苗的保護力數據至今沒公開，但前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中卻怒嗆搞不清楚狀況，因為高端沒有做完三期，因此沒有保護力資料。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天再轟，陳時中完全規避當時身為指揮官、衛福部長的責任，迴避國會的監督，到底有什麼不可告人的地方？

高端疫苗去年7月19日獲食藥署通過緊急使用授權（EUA）時，審查委員要求須檢送1年內國內外疫苗保護效益評估報告，國民黨質疑衛福部遲遲不願公開。立委林奕華表示，她的辦公室發文請衛福部提供曾承諾立委的「疫苗效力報告」，衛福部回文內容居然是「倘需相關內容，請逕洽高端公司」。

陳時中昨回應稱高端還沒做完三期實驗，當然沒保護效力資料，並嗆國民黨連這個都不知道，就沒有實值討論的意義了，引發輿論議論。

蔣萬安今質疑，陳時中還是沒辦法清楚，為什麼要把疫苗採購合約封存30年，到底是基於什麼規定要這樣封存，到現在說法反覆、謊話連篇，說一個謊要用更多謊言來圓。

蔣萬安指出，現在當我們要了解高端疫苗採購的相關資訊，竟然說要去找高端來要，陳時中完全規避當時身為指揮官、衛福部長的責任，迴避國會的監督，就是不願意公開讓人民知道，這當中到底有什麼不可告人的地方？到底為什麼要掩蓋相關真相？

蔣萬安炮轟，不管是民進黨要強推中介法，要箝制網路上面的言論自由，或是對前新竹市長林智堅論文抄襲事件，陳時中都噤聲、不發一語、不敢表態、不問是非，市民沒有辦法接受這樣的市長候選人。