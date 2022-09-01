無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨正式登記參選，她直接向藍綠對手蔣萬安、陳時中下戰帖，「不要再操縱藍綠惡鬥，每週一場政策公開辯論會」，不過兩人似乎無意接招，陳時中1日受訪時嗆稱，團隊策略是不斷提出政見供大家檢視，黃珊珊別總是批評做不到、賠錢，應一針見血地說明癥結點，結果對方連哪邊做不到都講不出來。

陳時中下午出席台北市議員黃郁芬「育兒加分台北更好」友善育兒政策座談會後接受媒體聯訪，他表示，辯論要有相當準備，基本上團隊戰略很清楚，就是不斷提出市民需要的政見，供大家檢視，黃珊珊若想檢視就提出來，不要總說做不到、賠錢，畢竟她對北市府預算的掌握比自己更清楚，知道賠錢賠在哪、做不到的癥結點在哪，應該可以一針見血地點出來。

陳時中認為，現在黃珊珊連團隊政策哪邊做不到都講不出來，「是要留在辯論給我修理還是怎樣」，這不是健康的政治；他直言，政治工作者應該保持開放態度，團隊拋出政見讓大家討論和辯論，且辯論不一定是現場進行，社會對話也是辯論的一種，每個人選舉都有自己的步驟在，依照步驟去做就好。