國民黨台北市長參選人蔣萬安1日與12名青年朋友騎YouBike，前往台北市選舉委員會登記參選市長。但由於活動規畫，蔣陣營未動員議員前往造勢，場面有些冷清。蔣萬安解釋，今天單純想邀請年輕朋友騎自行車登記，接下來抽籤、後援會陸陸續續成立，還有很多造勢活動，都會跟黨籍議員一起合體展現全體氣勢。

蔣萬安今天與12名青年朋友騎YouBike，前往選委會登記參選，齊聲高喊「你加台北就是無限」，爭搶年輕選票的企圖明顯。

蔣萬安在致詞指出，他參選的初衷就是對故鄉的使命感，他出生在台北、成長在台北、求學也在台北，過去台北市一流的城市，也是懷抱夢想的年輕人實現自我的舞台，但過去幾年北市似乎蒙上一層灰，市容一塵不變、商圈人潮消散，過去人人嚮往來到台北「北漂」，現在卻出現「脫北潮」，過去8年人口從270萬跌破250萬。

蔣萬安說，作為台北市長，需要安定、安心、穩定、持恆的政策，而不是天天的口水戰，台北市建城走過138年頭，台北市光榮歷史，從來就不是靠口水，而是人民的汗水所建立起來，基於這樣的使命感，要維護、愛護它。

蔣萬安在受訪時補充，今天是很單純想法，邀請12位年輕人，代表12行政區他們的心聲、需求，未來台北市政策要協助減輕他們負擔，他們對公共事務也非常有熱誠，大家一起來見證登記參選的日子，因此邀請大家結伴前行，參與這場盛會。

至於沒有邀請市議員助陣，蔣萬安回應，每個候選人也有安排，所以就是很單純的想法，想邀請12位年輕朋友騎著自行車到登記現場，過去在立法院這8年也都跟黨籍議員有非常密切合作，大家共同為台北市爭取相關福利、為市民爭取權益。

蔣萬安強調，「所有黨籍議員都是台北隊」，這段時間也跟議員緊密合作，接下來有更多合體造勢場合，不管是接下來抽籤、後援會陸陸續續成立，還有很多造勢活動，都會跟議員一起合體展現全體氣勢，一起贏得年底勝選。

現場也有不少民眾直接向蔣萬安陳情，昨天才向民進黨台北市長參選人陳時中陳情的「0206期貨選擇權受害者自救會」成員陳國榮今又再度現身，陳國榮要求蔣萬安許下承諾守護台北市民的財產，蔣萬安表示已開很多協調會，會持續努力幫他發聲、爭取權益。