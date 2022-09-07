國民黨台北市長參選人蔣萬安今天前往白蘭市場掃街，一位阿嬤不慎被人潮碰撞跌倒，蔣萬安競選辦公室表示，已經在第一時間叫救護車，並由競選總幹事林奕華陪同送醫檢查，目前阿嬤意識清楚；蔣萬安稍早也已趕赴醫院探視，接下來會持續關心阿嬤的健康情況，祝福阿嬤早日康復。

蔣萬安今在台北市議員耿葳、徐弘庭、李柏毅、王欣儀等人陪同下，今赴大安區白蘭市場掃街拜會，但蔣萬安與攤商拜票時，疑似因為媒體過多，一名婦人被撞倒在地，蔣萬安暫停拜票在旁陪伴，不時確認「有沒有叫救護車？」直到救護車送醫後才繼續拜票。

蔣辦指出，蔣萬安在拜票過程中，發現有阿嬤被後退人潮不慎碰撞倒地，立刻停下行程，蹲下來緊握阿嬤的手安慰、關心，同時立即通報救護人員趕來現場。等待過程中，團隊內正好有位護專畢業的工作人員，不斷的和阿嬤講話、保持她意識清醒；經初步判斷，阿嬤意識清醒、四肢也能動，但頭部後方有些疼痛。

蔣辦表示，救護車很快就趕到，救護人員為阿嬤固定頸部、放上擔架，送上救護車。有媒體詢問蔣萬安蹲下陪同阿嬤時，兩人之間究竟說了什麼話？蔣萬安表示，阿嬤意識清楚，雙手雙腳都還可以動，看起來沒有外傷，但表達後腦勺有點痛，也請大家幫她注意她帶來的菜籃和袋子，「我請總幹事林奕華委員陪同阿嬤一起到醫院檢查，持續關心阿嬤的身體健康。」