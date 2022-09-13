國民黨台北市議員徐巧芯5日公布民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室分機通訊錄，成員中不乏許多政二代，徐嘲諷名單是「政二代艦隊」，陳時中則反批，這近似「偷窺」的公布不好。然而，陳時中昨(12)日臉書貼文照片被抓包是盜圖，引來徐巧芯痛批，連吃飯的圖也不自己拍，要偷部落客的成果，「真正的怪盜是陳時中」。

徐巧芯日前公布陳時中競選辦公室分機通訊錄，陳時中競選辦公室即發出聲明對國民黨市長候選人蔣萬安「身為立法委員」卻縱容團隊知法犯法，如此侵害他人隱私的行為，表達嚴厲譴責。陳時中競選辦公室指出，蔣萬安日前才說要防偷窺，現在卻縱容團隊公布別人隱私，說一套做一套，帶壞選舉風氣。陳時中競辦嚴正要求徐立即撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉，並敬告蔣萬安及其競選團隊，勿再以骯髒選舉手段帶壞選風，還台北市民一場有水準的選舉。

然而，陳時中12日晚間在臉書粉專介紹小吃滷肉飯時，被發現貼出的照片中，竟有部落客「小可愛阿貴」在2年前所拍攝的食物照片，引發爭議！對此，徐巧芯在臉書諷刺表示，陳時中以及他的團隊，沒有證據就抹黑她偷窺，結果指控別人不成，自己臉書先盜圖！「原來真正的怪盜是陳時中，連吃飯的圖也不自己拍，要偷部落客的成果」。

針對「盜圖」風波，陳時中稍早受訪表示，「很抱歉，這樣的誤植確實是我們的不對，不應該，我們有跟相關的『小可愛阿貴』表達歉意」。