TVBS民調中心29日公布了《2022台北市長選情民調》報告，國民黨參選人蔣萬安支持度微降至36%，剛辭職的前台北市副市長黃珊珊增至26%，兩人差距縮小至10個百分點；民進黨參選人陳時中則回升至23%，位居第三。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉31日就表示，「如果年輕票集中在黃珊珊身上的話，再加上一些藍綠游離票的話，那有可能站穩第一名或第二名的位置」，引發討論。

根據《TVBS》的報導指出，吳子嘉分析了這次年底的台北市長選情，他認為「這次陳時中勝出的可能性不大」，雖然現在這個局裡看起來很熱鬧，但是陳時中要背上他整個新冠疫情對台北市當時的打壓，對台北市民和台北市政府的不公平，真正在選到最後的話，其實還是蔣萬安和黃珊珊兩個在選。

吳子嘉也坦言，因為黃珊珊的基本盤不確定，所以她唯一的機會就是要跟年輕人結緣。吳子嘉更預測「如果年輕票集中在黃珊珊身上的話，再加上一些所謂的『藍綠游離票』的話，那才有可能站穩第一名和第二名的位置」。