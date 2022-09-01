台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強競逐。YouTuber「桃園孫先生」8月30日在台北市南港區進行「台北市長民調大對決」街頭民調，出乎意料的是，黃珊珊以18票領先，蔣萬安的9票及陳時中4票。

桃園孫先生8月30日在YouTube上傳「台北市長民調大對決」街頭民調直播，地點在台北市南港，共列出黃珊珊、陳時中、蔣萬安等3個選項，結果，黃珊珊以18票領先，蔣萬安以9票居次，陳時中4票居第三。

選擇蔣萬安的民眾認為， 「偏中間一點 」、 「比較不像陳時中」。

選擇黃珊珊的民眾則認為，「當初疫情時，她有幫萬華做事情」、「不喜歡藍綠」、「擔任副市長時，有關心疫情」。

選擇陳時中的民眾則認為，「我覺得他做事比較實在」、「他是最好的一個人選，沒有別的選擇」、「會做事」。

也有網友在影片下方留言表示，「感覺這一集蠻準的，南港投票支持傾向，本來在台北其他區就很不一樣，不久之前還傳陳時中民調第一，我是覺得黃珊珊主要且穩定的地盤在南港內湖」、「以最近一個月左右來看，內湖區也贏了。除了北投區南港區外，蔣萬安在其他地區平均起來基本上都是勝多敗少」、「蔣萬安對台北市的發展最用心，對市民最好」、「黃珊珊南港也贏太多」。