根據《ETtoday新聞雲》最新民調，桃園市長選戰若是四腳督，國民黨張善政為36.8%、民進黨鄭運鵬28.5%、民眾黨賴香伶10.1%、前立委鄭寶清7.9%。針對有學者認為，鄭寶清跟賴香伶可能都會被棄保。鄭寶清對此表示，台北常常用台北的觀點去看桃園，常常瞎子摸象，會看不到真相；現在講誰多少票、誰被棄保，都是未定之天。

針對學者認為鄭寶清可能會被棄保。鄭寶清8月31日在政論節目《少康戰情室》中表示，自然科學跟社會科學很大的不一樣，就是自然科學可以重複的去實驗，社會科學是不能實驗的，所以現在講誰多少票、誰被棄保，都是未定之天。

鄭寶清接著指出，台北常常用台北的觀點去看桃園，常常瞎子摸象，就看不到真相，民調就是科學，它的樣本要跟母體一致，如果様本跟母體不一致，這個民調看一看就好了。並稱該民調是在22日做的，那時他還沒有宣布參選，所以當然會有落差。

鄭寶清甚至認為，選舉最重要的就是，主打你的理念、還是主打你的關係票，兩個是不一樣的，理念票跟關係票差異很大。而現在所有的候選人，只有他在打理念票，要恢復所有政黨的建黨精神跟核心，「新黨外」就是以前黨外黃信介的那個時候，他們為了台灣建立民主、自由、法治、人權，當你放掉這些時，就已經喪失原來建黨的精神，更重要的是，建黨就是要清廉、要愛鄉土。