桃園市長選戰將在年底舉行，競爭越來越激烈，民進黨前立委鄭寶清27日宣布參選，將對戰同黨的鄭運鵬、國民黨張善政、民眾黨賴香伶。入口網站「Yahoo奇摩」29日起針對「你看好誰能當選桃園市長」進行網路民調，截至今天（31日）晚上，已有逾4.7萬名網友投票，43.1%的人看好張善政當選桃園市長；13.4%看好鄭運鵬；11.7%看好鄭寶清；3.7%看好賴香伶；其中鄭寶清、鄭運鵬可說相當接近。

「Yahoo奇摩」29日起針對「鄭寶清宣布參選桃園市長，你的看法是？」進行網路民調，截至31日晚間5點30分，已有4.7萬名網友投票，有43.1%的網友看好張善政當選桃園市長；13.4%則看好鄭運鵬；11.7%看好鄭寶清；3.7%看好賴香伶；28.1%不知道／沒意見。

該民調也問到，「你覺得鄭寶清參選會對桃園選情勢力消長產生影響嗎？」有38.9%的網友認為一定會；17.5%認為可能會；13.9%認為不太會；7.4%認為一定不會；22.3%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「你會評估哪些個人特質作為投票參考？」進行調查，此題可複選，有60.0%的網友認為施政能力可座為投票參考；48.2%的網友則認為道德標準；31.4%認為危機處理；28.3%的人認為具有國際觀；12.5%認為政黨背景；10.5%認為學歷；8.6%認為知名度；7.7%認為政商人脈；1.9%選擇其他；13.9%則表示不知道／沒意見。