根據《負數票協會》30日發布的台北市長最新民調結果，民進黨參選人陳時中負票數達17.6%，高於國民黨台北市長參選人蔣萬安的 6.5%、無黨籍參選人黃珊珊的1.8%。陳時中31日則表示，各種民調、各類型方向，都提供選情很好的參考，也對人設、政策的方向，都有很好的一個調整步驟跟方向。有網友對此不禁質疑，「直接不演了耶」。

根據《負數票協會》30日發布的台北市長最新民調結果，蔣萬安獲得25.5%支持、陳時中有24.2%支持、黃珊珊22.2%、蘇煥智0.6%，3.8%表示都不支持，23.7%則無明確意見。如果可以投反對票，支持陳時中的為20.0%、反對陳時中17.6%、淨支持率為 2.4%；支持蔣萬安為15.4%，反對蔣萬安 6.5%、淨支持率為 8.9%；支持黃珊珊為12.4%，反對黃珊珊1.8%，淨支持率為 10.6%；支持蘇煥智為 0.6%，反對蘇煥智2.1%，淨支持率為負 1.5%。 另外有4.4%不投票，19.2%則無明確意見。

PTT八卦板網友紛紛表示，「直接不演了耶XD」、「所以選前跟選後也能調整囉？」、「原來還可以調整『人設』」、「滾動式調整、你最在行」、「笑死，人設，所以承認自己都在演喔？」、「第一次見到自己談自己的人設，還說能調整」

還有網友認為，「小學班長不當了？」、「原來人設是可以看輿論調整的」、「所以之前跑的場都只是因為人設？」、「調整人設...你是真心知道這句話的意思嗎？」