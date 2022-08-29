距離九合一選舉剩下不到三個月的時間，各政黨都摩拳擦掌準備中，尤其「六都」更是引人注目，台北是重中之重。最近民進黨派系人士已經表示「贏台北就不算輸」，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（29）日就在臉書上爆出了驚人預測，直言「年底民進黨大部分縣市都會輸掉，而國民黨絕對要贏下首都，一定要把台北推向更國際化、更現代化的高層次」。

趙少康今日在臉書上表示，他陪同國民黨3位新秀柳采葳、楊植斗、詹為元到北市選委會登記參選起跑，同場還有立委江啟臣、傳承給楊植斗的北市前議員羅智強、郝龍斌前市長、中山大同區前議員林晉章等人一起替他們加油打氣，期盼他們發揮年輕新血的活力與衝勁，爭取選民的認同。

趙少康也提及，最近，民進黨派系人士已經表示「贏台北就不算輸」，表示民進黨已然士氣潰堤，經歷台南殺警案、林智堅論文門、疫苗合約保密30年、數位中介法強烈反彈、兩岸問題處理不力等因素，民進黨早就疲弱不堪、再戰乏力，願望也越來越小。趙少康也預測「原本桃園、基隆、新竹都是他們執政，現在看起來連民進黨都知道自己幹太多壞事、醜事，選民眼睛是雪亮的，所以大部分縣市都會輸掉」。

趙少康強調，相比之下，國民黨不但在各地推出優秀的母雞，台北市長候選人蔣萬安更是形象優異、問政經驗豐富，是很好的帶頭「母雞」，更有許多年輕、戰鬥力強的「青年小雞」全力支持。趙少康認為，這表示國民黨「老幹新枝」各擅勝場，一掃過去大家認為「沒有年輕人」的現象，年輕化已經是現在進行式。

趙少康最後也說，這次國民黨的候選人年輕又有歷練，再加上我們這一代有經驗的從旁協助，初生之犢不畏虎，氣勢沛然莫之能禦，民進黨多行不義必自斃，連「贏下台北就不算輸」的低標都不可能達到。趙少康強調「年底的選戰，國民黨絕對要贏下首都，一定要把台北推向更國際化、更現代化的高層次，把市民的光榮感找回來！」