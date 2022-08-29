台北市副市長黃珊珊日前宣布參選台北市長，但她過去曾待過新黨、親民黨，甚至曾受民進黨禮讓參選議員，這次投入選戰卻喊出「超越藍綠」，遭國民黨酸是「政治變色龍」。對此，民進黨台北市長參選人陳時中29日受訪時緩頰，強調這樣的稱呼並不公平，還酸說「畢竟藍營裡面還是有些人物經常在變」。

陳時中上午出席都市再生願景館導覽暨台北市都市更新學會座談活動，由於他日前高喊成立都更特戰隊，本次參與座談也被解讀為直攻市政議題深水區。他強調，既然提出政見，就該對議題深入了解，都更相關工作柯市府也做很久，確實有難度，但難度在哪、如何克服不是講講就能解決，一定要跟專家和第一線人員討論才能解決問題。

被問及黃珊珊被酸是政治變色龍時，他強調，每個人都有自己的定位，定位要怎麼轉變是個人決定，「人都一定會有所轉變」，若因為一些事情就說對方是變色龍也不公平，「畢竟在藍營裡面，還是有些人物經常在變，特定的人去這樣稱呼是不公平。」