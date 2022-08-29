民進黨政府由於近期出包連連，被認為年底九合一選舉形勢不利。前立委郭正亮今(29日)在《大新聞大爆卦》節目中指出，林智堅論文門效應可能讓綠營北台灣全敗；陳時中也因為防疫指揮不力，光眼前的次世代疫苗問題就難以交代，但對手黃珊珊卻沒揪住防疫問題打陳時中，反而糾纏陳時中輕易可跳票的市政議題，可說是犯了選戰策略上的嚴重錯誤。

「照這個趨勢下去，我認為有可能全敗，北台灣全敗！」郭正亮表示，「新竹一定敗的啦，沈慧虹現在連造勢都很困難，而且林智堅也不敢站台，妳怎麼選？沒有人敢讓他站台嘛，因為他只要一站台，人家就問你：你認為他論文是不是抄襲？你去看有沒有人掛他的看板，這最準嘛。」

郭正亮說，「防疫的問題，到時候大家就說：陳時中你離我遠一點。因為防疫一定會燒起來的啦！我跟你保證，百分之百。而且我跟你講，黃珊珊在最近犯了嚴重錯誤，她沒有進來用力打防疫問題，事實上台北市是明顯的受害者嘛，那妳做為台北市的防疫指揮官，妳為什麼不打這個議題？」

「所以讓整個風采都被國民黨搶走了嘛！」郭正亮指出，「所以為什麼會捉對廝殺，卻沒有妳嘛，我覺得她這個是犯了嚴重錯誤。我昨天跟蔡壁如同台，她也承認，她認為黃珊珊沒有用力打防疫議題是不對的。因為這是要證明他這個人是沒有能力的人，妳要證明陳時中沒有能力，妳不用去跟他討論市政啦，因為他開那些支票，一天兩天他就跳了，他根本沒有能力談下去嘛，就是直接證明這個當衛福部長，就是一個沒有能力的指揮官嘛！」

郭正亮強調，「那還讓他來當市長，那大家都不用活了。這個議題是最容易打的，而且陳時中很多地方都很難解釋。」主持人馬千惠說「他就不解釋了啊，顧左右而言他？」郭正亮：「對不起，你沒有辦法！像次世代疫苗，為什麼要到10月底才有？為什麼要拖到這時候才有？那之前你在幹什麼？太多了啦，只要9月疫情重新開始，人家就開始問：為什麼次世代疫苗還沒到？更不要講什麼價格啦，保密啦，那還是另外的問題啦。」