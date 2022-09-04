民進黨台北市長參選人陳時中推廣「公廁換免治馬桶」政策，但影片中陳時中竟上演「探頭偷窺如廁」，引起各界批評性騷擾後緊急刪除。對此，國民黨立委李貴敏直言，這麼理直氣壯的拿廁所偷窺開玩笑，該部電影上檔不到一天就下片，自導自演的男主角不出來道歉嗎？性別平權意識薄弱，這樣脱離民意、嘩眾取寵的市長候選人，夠格嗎？

李貴敏表示，感謝陳時中以身試法，用親身參與演出的「廁所偷窺片」，喚醒所有女性日常生活中深層的恐懼。對女性來說，偷窺、跟蹤、騷擾，這種切身憂慮和威脅隨時可能碰到，碰上了就是惡夢的開始。輕則噁心，重則人身安全受到直接威脅，甚至求助無門。

她指出，這種讓女性難以啟齒的痛苦與折磨，顯然陳時中從來不關心，也不知道，才能拿來開玩笑！但最讓人訝異的是，即使被女性罵爆，如此犯眾怒的離譜行徑，陳時中與他的團隊居然到現在沒有任何一句抱歉？

李貴敏認為，陳時中自己可是領銜主演這部爭議大片，還向大眾公開推介這部「廁所偷窺片」。顯然，他很清楚自己在做些甚麼，也不覺得影片有甚麼問題，更對女性深惡痛絕的公廁偷窺完全無感，不是嗎？

她說，直到現在沒有任何反省與道歉，只有陣營要角管碧玲口中的「從善如流」緊急下架影片修改。這種對嚴重錯誤渾然不知的候選人與團隊，不正是最恐怖的夢魘嗎？

李貴敏強調，陳時中在選舉過程中一次次離譜表現證明，他原本的防疫指揮官人設靠的是全民認真防疫所堆砌起來的國際有效防疫的優質形象，靠的是大內宣的過度包裝，但他離一般人的生活日常是這麼遠，對民眾心中的憂慮也是這麼無知。才會在短時間內把應有的全敗光，還這麼理直氣壯的拿廁所偷窺開玩笑。

她痛批，只能說有錯不認、凡事黑箱，性別平權意識薄弱，這樣脱離民意、嘩眾取寵的市長候選人，夠格嗎？他又有甚麼理由不道歉呢？