本土疫情升溫，連兩天本土個案數破3萬例，有公衛專家分析，如果每天有2萬人確診，到年底至少會有300萬人染疫，加上1.5到2倍黑數，恐怕會有500到600萬人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝認為「應該不會這麼多」，但也尊重專家的推測。

面對新一波BA.5疫情，公衛專家、新光醫院副院長洪子仁分析，如果每天都有2萬人確診，一路到年底，至少會有300萬人染疫，再加上1.5到2倍黑數，恐怕會有500到600萬人確診。但王必勝認為「這個估計可能多了一點」，根據指揮中心高推估和低推估，應該不會有這麼多，但是專家的推測我們也都尊重，還需要看實際的狀況。

高中以下學校昨天開學，目前仍適用「1人確診全班停課3天」舊制，新制須等到12日才會上路，有家長開學第一天就收到停課通知，希望指揮中心考慮新制提前上路。王必勝表示，造成家長不便，可以理解家長的心情，但目前沒有考慮提前，主要原因是希望這10幾天安排到校施打，讓疫苗接種更完整。

近期有英國研究指出，Omicron發生長新冠的風險比Delta少了74％，持續時間也比較短。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，過去國際文獻看到長新冠比例從5成到7成皆有，這是國際趨勢，台灣也不例外；目前國內長新冠門診追蹤人數為數千名，至於症狀持續多久，需要臨床提供數據分析，目前尚無相關統計。