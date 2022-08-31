新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心近期也針對次世代疫苗進行整備。指揮官王必勝今透露，莫德納次世代疫苗的文件已補齊，預計後天進行緊急使用授權（EUA）的審查，5日召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，預估9月底有望進貨。

王必勝今日表示，莫德納次世代疫苗的文件都已經補齊，預計後天，即9月2日開始進行EUA審查，接下來若審查通過，也會緊鑼密鼓地安排在9月5日召開ACIP會議，決定如何施打。

ACIP會議後，指揮中心將與廠商訂貨，請廠商安排交貨期程。王必勝預估，9月底就可以購得莫德納次世代疫苗，若可以，會儘量將時程往前，希望能早日進貨，供國人施打。

至於猴痘疫苗，疫情監測組組長周志浩透露預計再後天到貨，合計採購500多劑，供實驗室操作病毒人員，高風險、免疫低下的人員施打，後續還會陸續爭取疫苗供應。目前歐美病例數多，增加的趨勢有趨緩一些，不過病例數還是蠻多，而國內3名病例都已經康復出院。