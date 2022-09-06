日本TBS電視台今天報導，日本政府相關人士透露，有關境內染疫隔離期分成有症狀者10天、無症狀者7天的規定，考量到對社會經濟活動的影響，正協調進一步分別縮短為7天及5天。

日本政府正在舉行與防疫相關部會的閣員會議，預料首相岸田文雄今天傍晚將對外宣布這項修正措施。

有關修正現行感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者全數通報的規定，預料會中也將商討何時要把目前由各地方政府自行決定的做法，進一步變成全國統一。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府已確定政策方針，目前染疫在自宅等地隔離的患者，有症狀者隔離期將從原先的10天縮短到7天；無症狀者如果快篩陰性的話，隔離期將從7天縮短為5天。

至於修正染疫者全數通報改採簡化通報（僅限詳細通報有重症風險的患者）的做法，預料將從9月26日在全國一致適用。

再者，日本政府也將進一步放寬隔離期間的行動限制，有症狀患者從症狀好轉起24小時後，或是無症狀的患者，只要能採取例如戴口罩等防疫對策的話，就能外出購買食物，也就是同意最低限度有必要的外出。