中央疫情指揮中心統計至9月4日為止，全國因染疫而死亡人數達到1萬63人。國民黨立院黨團今在記者會上為1萬63位亡者哀悼，也質疑指揮中心有掩蓋死亡黑數，並批評正在參選台北市長的前指揮官陳時中，至今還不道歉。

國民黨團總召曾銘宗批評，蔡政府的防疫「要疫苗，沒疫苗」、「要快篩，沒快篩」、「要藥品，沒藥品」，超前佈署變成超級笑話，失敗的防疫導致超過萬名國人死亡。陳時中必須公開承認錯誤向國人道歉，同時也要求蔡英文總統，必須向因染疫而亡生的1萬多名國人道歉。

國民黨團書記長李德維表示，國人因染疫往生超過1萬人，但是蔡政府始終不願承認有死亡黑數，這對往生者和其家庭有著一定程度的傷害，因為在死亡證明書上寫著是不明或是其他。

李德維指出，根據內政部民政司統計，108年死亡人數88098人、109年88555人、110年93649人，增加5094人；111年102117人，增加8468人。以官方數字顯示，今年因染疫往生人數超過9千人計算，合理懷疑光是去年上半年因染疫死亡人數，應該超過5千人；換句話說，去年相關死亡黑數可超過1萬人。

藍委費鴻泰表示，殯葬業者認為真實的確診死亡人數，差不多要官方公布數字再乘以2，國人都在懷疑，染疫死亡人數真的只有1萬63人嗎？根據往年每月、每年死亡人數平均值來看，去年死亡人數真的很多。陳時中也曾說過，「實質染疫的人和公告染疫的人要乘以3」，那麼死亡人數到底多少呢？

藍委賴士葆表示，疫情到目前為止，已經累計超過540萬人染疫，陳時中7月18日落跑選市長時，累計確診數超過400萬人，這些都還不包括黑數，在疫情並沒有趨緩的情況下，陳時中為了政黨利益，辭去衛福部長落跑去選舉。最近為了免治馬桶廣告道歉，但對於染疫往生的國人還是沒道歉。