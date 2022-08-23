經濟部23日公布7月工業生產指數135.90，7月製造業生產指數136.88，雙創為歷年同月最高，年增1.12％、1.03％，同樣也是連續第30個月正成長，主因受惠國際品牌行動裝置新品拉貨效應，加上新興科技，以及企業數位轉型需求持續，激勵資訊電子產業生產動能續強，但傳統產業因終端市場需求疲弱，部分產業停車定檢而減產，抵銷部分增幅。

在資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年同月新高，年增9.26％，為推升製造業生產成長之主要貢獻，其中積體電路業在手機新品備貨效應，及高效能運算、車用電子等相關晶片需求續強下，年增21.89％；電腦電子產品及光學製品業年增12.20％，主因雲端資料服務需求強勁，帶動伺服器、路由器、交換器及電腦設備零件等生產續增，惟固態硬碟因筆電需求減緩而生產下滑，抵銷部分增幅。

在傳統產業中，因終端市場市況不佳，客戶進行庫存調整，下單轉趨保守，加上部分大廠進行設備維修影響產出，致化學原材料業年減18.36％、基本金屬業年減19.55％、機械設備業年減6.71％;汽車及其零件業則年增7.16％，主因暑期銷售旺季加碼祭出優惠方案及新車上市熱銷，激勵小型轎車、電動小型轎車及小型貨車等增產，加上汽車零組件外銷訂單增加所致。