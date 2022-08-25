新冠疫情下，今年大陸政府對上海等製造業重鎮進行封城管控，影響工廠的供應鏈不穩定。市場傳出，本田汽車（HONDA）正考慮另開闢供應鏈，以緩解產能問題。

日本產經新聞25日報導，過去日本企業在大陸設廠，主要是看到當地供應鏈效率及成本優勢，但疫情爆發後，整個供應鏈受到封城管控等影響，出現大量延誤，直接令產能下降。

據了解，在上個財政年度，本田有將近40％汽車在大陸廠房生產，可見甚為依賴當地供應鏈的穩定。但持續多時的疫情嚴重打亂生產。消息人士表示，本田汽車正在考慮在其他地區建立供應鏈，但仍維持大陸的現有供應鏈。

報導稱，日本政府在疫情下因為供應鏈及製造問題，傾向補助企業重回日本國內生產，但企業管理層及分析師皆認為短期內難以實現，亦有部分企業因為上海多次封城，計劃減少依賴大陸地區。

另一家日本車廠馬自達（MAZDA）上半年亦因為封城影響供應鏈，讓工廠曾停工11日，已要求零件供應商增加在日本國內的庫存，並要求在大陸以外地區生產零件。馬自達表示，日後簽訂長期供應商合約時，會尋求提高國內庫存及在大陸以外地區分散生產。