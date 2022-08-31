今年初芒果開花期，中南部連日降雨，致芒果花大量掉落，尤以屏東縣及台南市改良種芒果受損嚴重。農委會公告為辦理農業天然災害現金救助地區，符合投保「芒果農作物保險(政府災助連結型)」保險理賠條件，農金局指出，截至8月30日，屏東縣理賠209件、金額586萬元；台南市理賠55件、金額169萬元；彰化縣理賠2件、金額3萬元。

農金局表示，為協助芒果農分散營農風險，農委會2016年推出「芒果農作物保險(政府災助連結型)」保單，保單特色是不需現地勘損，當被保險芒果因承保事故而損害，取得政府天然災害現金救助時，即可向保險公司申請保險理賠；承保事包括發生寒害、颱風、豪雨、高溫或霪雨，致被保險芒果遭受損害；理賠金額依投保方案不同，每公頃最高可理賠9萬元。

農金局進一步說明，極端氣候風險日漸增加，芒果政府災助型保險連2年出險，去年初高溫缺水，屏東芒果受損啟動理賠152件、理賠金額369萬元，有效填補農民損失。為減輕農民負擔，農委會補助1/2保險費，部分縣市政府也有加碼補助，鼓勵農民踴躍投保，以分散農業經營風險。

近年來政府積極推動農業保險，目前已開發銷售27種品項，41張保單，且因應不同地區保險需求及農產物生長特性，保單類型多元，包含實損實賠、政府連結、氣象參數、區域收穫量、收入保障型等五種，呼籲農民朋友踴躍投保，保障農營收入，共同打造安心的從農環境。