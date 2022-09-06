全聯「全支付」上線兩周註冊人數即突破百萬，6日再宣布攜手網路券商「好好證券」，預計在明年Q1推出「電支買基金」試辦業務，好好證券也將特別提供全支付客戶，獨享的基金買賣服務功能與超低的手續費優惠。

全支付指出，已於8月26日取得金管會核准，將共同推動「開戶身分認證及授權與款項收付」試辦業務，這是金管會自2月24日推出主題式試辦案後，全台第一起核准案。

好好證券董事長楊少銘指出，經金管會輔導，好好證券從科技公司，轉型用基金交換（FundSwap）的金融創新，成為台灣首家依「金融科技創新實驗(金融監理沙盒)」完成修法、落地，並取得網路證券商執照的金融科技業者，此次，再以金融機構身分，獲金管會許可，領先業界藉由「試辦業務」持續再創新。

好好證券與全支付合作，若順利成功，不僅將讓基金投資人能更快速、便利地完成開戶，最值得期待的就是，投資人得以電子支付帳戶直接買賣基金。

全支付總經理游金榮則分析，政府為推動無現金的數位國家目標，於去年7月1日修正電子支付機構管理條例，放寬電支機構就金融商品服務提供代理收付款項服務改採「原則開放、例外禁止」之管理方式。除「金流核心業務」還擴及「金流附隨業務」與「金流相關衍生業務」經營，進一步讓電支機構有機會給消費者方便、安心的支付體驗，獲得再次提升的機會。

游金榮說，全支付一直都在找尋能一起解決客戶問題的事業夥伴，好好證券不同於一般的證券商，它專於在基金業務，主打數位開戶與線上交易服務，要協助過去傳統金融服務不到的年輕族群，大幅降低投資門檻以及成本，讓投資變得更簡單、效率、便宜，此與全支付，要拓展全聯消費客群以外的年輕消費者，有著共同客群目標。