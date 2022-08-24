英國航空大砍1萬個航班 00:312022/08/24 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國航空（British Airways）削減夏季至冬季逾1萬個航班，以遵守倫敦希斯洛機場延長單日出境人數上限10萬人的規定，同時縮減11月至明年3月的航班計畫。10月底前英航將取消逾1,200個國內和歐洲航班，冬季再取消1萬個航班。 傳無人機干擾桃園機場 航班起降受影響30分 《國際產業》人力吃緊 英國航空削減萬個航班 國籍航空唯一參展TTE 台灣虎航看好半年內需求 #航班 #萬個 #英國航空 #冬季 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 義烏延長類封城 耶誕訂單恐飛了 04:102022/08/18 財經要聞 疫情趨緩解禁商機來 泰越捷台北曼谷復航 17:082022/08/18 生活 澳洲坎培拉機場槍響 男子航廈內開槍被捕無傷亡 15:362022/08/14 國際 今年旅遊險 恐無利可圖 04:102022/08/16 全球財經 兩岸疫情又拉警報 陸確診激增 義烏封城三天 04:102022/08/12 財經要聞 《國際經濟》瑞士跟進歐盟 冬季削減15%天然氣使用 14:512022/08/15 財經 桃機疑無人機闖入影響9航班 其中1航班轉降高雄 23:412022/08/18 生活 NBA》詹皇不爽閃人 克勞佛聯賽場地濕滑次節被迫取消 11:072022/08/21 體育 航警關懷反詐騙 旅客堅持登機前往柬埔寨 11:572022/08/16 社會 碩論被爆抄襲 南投縣議長何勝豐：取消學位也沒意見 20:002022/08/15 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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