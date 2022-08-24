英國航空（British Airways）削減夏季至冬季逾1萬個航班，以遵守倫敦希斯洛機場延長單日出境人數上限10萬人的規定，同時縮減11月至明年3月的航班計畫。10月底前英航將取消逾1,200個國內和歐洲航班，冬季再取消1萬個航班。