2022台北國際觀光博覽會（TTE）今日登場，睽違2年再度有航空公司身影，台灣虎航則是唯一參展的國籍航空公司，董事長陳漢銘指出，歐美因邊境開放，旅遊市場秩序恢復正常，亞洲國家包含台灣在內，相信會逐步開放，最近也觀察到例如聖誕節、跨年、農曆春節等時段的需求有大幅成長。

陳漢銘表示，亞洲鄰近國家日韓包含台灣在內，應會逐步符合市場期待開放，航空業者對於滿足旅客的期待要扛起責任，於是台灣虎航在每次機會出現的時候，都推出經濟實惠的促銷票價，這也是為什麼台灣虎航會作為國籍航空唯一一家參展TTE，把展場佈置得像遊樂園、提供爆米花，喚起旅客對旅遊的期待與興奮。

而台灣虎航下半年的策略，陳漢銘說，公司先維持2018、2019年的既有航線，經優化後先穩定下來，即將在9月推出的北海道新航點新千歲，是疫後跨出的一大步，讓航點更加綿密，旅客出遊更加便利。

陳漢銘表示，這是疫後出遊市場的旅遊需求，為什麼要在北海道旭川與函館中間的新千歲佈局，是希望旅客善用虎航「A點進、B點出」的購票優勢，旅程不必走回頭路，使旅遊可以更加珍惜且豐富。

台灣虎航觀察，自今年5、6月開始有促銷活動，可以看到下半年 大節日例如聖誕節、跨年、農曆春節等，需求都有大幅度成長，可見旅客對疫後旅遊充滿期待。

至於近期柬埔寨相關新聞，是否會衝擊到東南亞旅遊信心？陳漢銘坦言，近期旅客確實會有疑慮，但台灣虎航在東南亞的航點為泰國曼谷、越南、菲律賓等，以旅遊觀光為主，與近期柬埔寨議題的連結度較低。