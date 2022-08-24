據香港東網報導，中國多個駐外使館近日發布通知顯示，持有效亞太經合組織（APEC）商務旅行卡赴華從事商務活動的外國人，以及持有效學習類居留許可的外國留學生，自週三（24日）凌晨零時起，可持上述證件入境，毋須重新辦理簽證。部分駐外使館也開始恢復長期赴華留學簽證的申請工作。

中國駐美國、澳洲、日本、印度、菲律賓、尼泊爾、匈牙利、南非等國的大使館，先後發佈上述通知。其中中國駐印度大使館要求，赴華返校的留學生需提供內地大專院校出具的返校證明。當地輿論擔心大專院校所在省區的疫情是否穩定，可能影響能否為外國留學生提供相關證明，而且中印直航航班尚未恢復，留學生要經第三地中轉赴華。

廣東省深圳第三人民醫院院長盧洪洲週二（23日）表示，歡迎留學生赴華不意味中國大陸放寬疫情防控措施，或放棄「動態清零」總方針，入境人員仍要遵守內地防疫政策。中國自前年3月28日起，暫停留學生、持APEC商務旅行卡等外國人入境，同年9月放寬持有效工作簽證或家庭團聚居留許可的外國人入境。