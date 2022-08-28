今年亞太經濟合作會議（APEC）健康工作小組23日、24日在泰國曼谷舉行年度會議，臺大醫院雲林分院馬惠明院長代表中華台北代表團以「安心雲林e院聯防：透過數位健康策略改善資源不足地區健康照護」為題，分享過去數年在雲林分院透過資通訊科技與服務創新，解決資源不足地區健康不平等的故事給各國，獲得熱烈迴響。
APEC健康工作小組（Health Working Group）本年度會議於8月23日至24日在曼谷舉行，該小組的目標是強化會員體的健康醫療體系，提升效能、反應力、韌性，達到並維繫全面健康覆蓋。
衛生福利部國合組劉麗玲技監率團參加，臺大醫院雲林分院馬惠明院長受邀加入代表團，並在數位健康次工作小組會議中，代表台灣分享「雲林經驗」。
馬惠明表示，雲林縣是衛生福利部公告緊急醫療資源不足地區，臺大醫院雲林分院成立「遠距醫療中心」，發展一套偏鄉地區急重症資源整合的模式，包括與成大斗六分院合作的「斗六雙星區域聯防」、與基層診所醫院合作的「高危新生兒外接遠端即時監測」、與長照機構合作的「智慧遠距傷口照護」、與基層醫院合作「兒童心臟篩檢遠距群助」等方案，解決醫療資源不足窘境。
馬惠明表示，各國專題分享結束後，現場和線上的多個會員代表，包括美國、日本、澳洲、加拿大、緬甸、馬來西亞、泰國、中國大陸等都熱烈發言分享，會議延遲半小時才結束；健康工作小組的泰國籍主席也表達希望與我方積極合作，推動會員體之間在數位健康領域的密切合作。
馬惠明說，本月1日他就職時曾自許，雲林雖是「島嶼的邊緣」，卻可以是「世界的中心」；這次非常感謝衛福部重視與邀請，讓雲林透過數位健康來弭平健康不平等的成果在APEC國際舞台，為台灣、為雲林發聲。
亞太經濟合作會議（APEC）是亞太區域內我國具有正式會籍參與的國際組織，也是目前我國最重要的國際舞台之一。今年APEC會議由泰國主辦，主題是Open（開放）、連結（Connect）、均衡（Balance）， 各領域相關會議陸續在泰國曼谷與其他地點舉行。
APEC健康工作小組數位健康次級工作小組緣起於2020年2月舉辦「衛生工作小組」第一次會議中，在中華台北代表團倡議下通過成立，並由我方擔任領導經濟體。
馬惠明說，這次在曼谷的會議是2020年以來首次舉行的實體會議，受到所有會員體的高度重視與參與。
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