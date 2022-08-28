日前在曼谷舉行的亞太經濟合作會議健康工作小組數位健康次級工作小組會議是2020年以來首次舉行的實體會議，受到所有會員體的高度重視與參與，馬惠明分享專題結束後，現場和線上會員體代表熱烈發言分享。（馬惠明提供）

臺大醫院雲林分院長馬惠明發表專題：「安心雲林e院聯防：透過數位健康策略改善資源不足地區健康照護」（馬惠明提供）

衛生福利部技監劉麗玲8月23日率團參加APEC健康工作小組會議，左為代表團成員之一台大雲林分院長馬惠明。（馬惠明提供）

今年亞太經濟合作會議（APEC）健康工作小組23日、24日在泰國曼谷舉行年度會議，臺大醫院雲林分院馬惠明院長代表中華台北代表團以「安心雲林e院聯防：透過數位健康策略改善資源不足地區健康照護」為題，分享過去數年在雲林分院透過資通訊科技與服務創新，解決資源不足地區健康不平等的故事給各國，獲得熱烈迴響。

APEC健康工作小組（Health Working Group）本年度會議於8月23日至24日在曼谷舉行，該小組的目標是強化會員體的健康醫療體系，提升效能、反應力、韌性，達到並維繫全面健康覆蓋。

衛生福利部國合組劉麗玲技監率團參加，臺大醫院雲林分院馬惠明院長受邀加入代表團，並在數位健康次工作小組會議中，代表台灣分享「雲林經驗」。

馬惠明表示，雲林縣是衛生福利部公告緊急醫療資源不足地區，臺大醫院雲林分院成立「遠距醫療中心」，發展一套偏鄉地區急重症資源整合的模式，包括與成大斗六分院合作的「斗六雙星區域聯防」、與基層診所醫院合作的「高危新生兒外接遠端即時監測」、與長照機構合作的「智慧遠距傷口照護」、與基層醫院合作「兒童心臟篩檢遠距群助」等方案，解決醫療資源不足窘境。

馬惠明表示，各國專題分享結束後，現場和線上的多個會員代表，包括美國、日本、澳洲、加拿大、緬甸、馬來西亞、泰國、中國大陸等都熱烈發言分享，會議延遲半小時才結束；健康工作小組的泰國籍主席也表達希望與我方積極合作，推動會員體之間在數位健康領域的密切合作。

馬惠明說，本月1日他就職時曾自許，雲林雖是「島嶼的邊緣」，卻可以是「世界的中心」；這次非常感謝衛福部重視與邀請，讓雲林透過數位健康來弭平健康不平等的成果在APEC國際舞台，為台灣、為雲林發聲。

亞太經濟合作會議（APEC）是亞太區域內我國具有正式會籍參與的國際組織，也是目前我國最重要的國際舞台之一。今年APEC會議由泰國主辦，主題是Open（開放）、連結（Connect）、均衡（Balance）， 各領域相關會議陸續在泰國曼谷與其他地點舉行。

APEC健康工作小組數位健康次級工作小組緣起於2020年2月舉辦「衛生工作小組」第一次會議中，在中華台北代表團倡議下通過成立，並由我方擔任領導經濟體。

馬惠明說，這次在曼谷的會議是2020年以來首次舉行的實體會議，受到所有會員體的高度重視與參與。