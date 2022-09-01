雲林縣14位無形資產藝術保存者的作品，包括粧佛、剪黏、彩繪、木雕、木結構、大燈飾、錫器等1日起首次在雲林縣文觀處展出，縣長張麗善（右六）出席為他們喝采。（周麗蘭攝）

林聰賢的燈籠工藝，其家族傳承五代燈籠繪製藝術。（周麗蘭攝）

雲林縣現有27名無形資產藝術保存者，其中14位作品首次在雲林縣文觀處展出，今（1日）開展，有粧佛、剪黏、彩繪、木雕、木結構、大燈飾、錫器等項目，其中2018年獲文化部審議通過重要傳統工藝暨重要傳統表演藝術保存者（俗稱人間國寶）的洪平順也抱病出席。

參展的14為藝師包括洪平順（傳統彩繪）；陳明洲、林朝金、丁宗華（粧佛）；蔡榮山、蔡明堂（錫工藝）；許哲彥、蘇木山（剪黏工藝）；顏三泰（藝閣）；張旭輝（鑿花技術）；林聰賢（燈籠工藝）；吳登興（龍獅製作技術）；劉鴻林（大木作技術）；雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會理事長黃厚銘（白鶴獅陣）等。

縣長張麗善表示，這3年來文觀處又挖掘12名縣內重要藝師，讓默默耕耘的他們也能受到肯定，舉辦此次展覽凸顯雲林人的自信與內涵。

張麗善說，這些作品平常只能在廟宇的牆壁、屋頂上遠遠看到，這次可近距離看清楚，希望所有鄉親都能來欣賞者這些最本土的藝術品，文化沒有邊界，也希望雲林縣的傳統工藝能與國際交流。

文觀處長陳璧君表示，雲林縣的文化內涵豐富只是被忽略，這次展覽就是以藝術方式呈現，讓後代子孫重視，也讓創作者的工藝技術得到應有的肯定。

2018年被文化部認證為「人間國寶」的洪平順是水林鄉人，早期師從電影看板畫師謝聰興，累積深厚的大型彩繪經驗，承接廟宇所有彩繪相關工程，畫、妝、油運筆自如，又精通傳統建築各部位的傳統彩繪藝術，1988年起受台中大甲鎮瀾宮、日本箱根福壽院邀請主持彩繪工程，也曾是嘉義市城隍廟國定古蹟的修護師，2014年獲雲林縣政府登錄為「彩繪文化保存者」。