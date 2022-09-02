雲林縣長張麗善今（2日）一大早在雲林縣議會議長沈宗隆、多名鄉鎮市長、縣議員超過500多人陪同下完成登記。（讀者提供）

張麗善在現任議長沈宗隆、前議長歐明憲、立委林文瑞等人陪同下於8點15分用印，完成參選登記。（周麗蘭攝）

張麗善與支持者一起喊凍蒜。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善今（2日）一大早在雲林縣議會議長沈宗隆、多名鄉鎮市長、縣議員超過500多人陪同下完成登記。她發表施政願景藍圖表示，將以智慧經濟、低碳永續、安全健康、共融發展4大面向，作為未來30項政策的核心主軸；她也強調，現在社會很混亂，需要正義、公平、公正，她的選戰不抹黑、不無中生有，懇請鄉親與她共同打拚。

張麗善一早7點半抵達雲林縣選委會，大批支持者早已到場等候，包括參選鄉鎮市長或尋求連任的斗六市長林聖爵、虎尾鎮長丁學忠、斗南鎮長沈暉勛、莿桐鄉長林靖焜、古坑鄉長沈勝騰、從議員轉跑道角逐麥寮鄉長的林建鴻等。

張麗善在現任議長沈宗隆、前議長歐明憲、立委林文瑞等人陪同下於8點15分用印，完成參選登記。

張麗善站在小凳子上發表演說，她感謝鄉親到場支持、鼓勵、肯定，上任第一天至今，每天一天當3天用，為雲林打拚，這4年來總預算沒有浮編、虛列，一毛錢都沒借款，減少68億元負債，平均每人減少1萬元債務，且4年來每戶家戶所得增加15萬元，每人均可支配所得增加5萬元。

她表示，中央政府訂定台灣整體的發展版圖時，一直將雲林定位為農業縣，1966年在高雄成立加工出口區，帶領台灣邁入工業化之時，未能搭上這班經濟發展的列車；1980年設立「新竹科學園區」致力發展高科技產業時，雲林也同樣錯過。13年前的雲林縣執政團隊以農業作為雲林發展唯一的核心，錯過第一次轉型機會， 她上任後逐步把雲林轉型為宜居宜業的農工商科技城。

張麗善說，這3年多來引進超過1777億投資，臺灣的強項是半導體產業，矽品精密工業股份有限公司的IC製造與IC封測已進駐虎尾中科園區，顯示雲林步上轉型軌道，未來要加速前進，讓雲林在2030年時成功轉型為百分百成熟的「農工商科技城」。

她最後強調，現在社會很混亂，現在社會需要公平、正義、公正，需要敢向惡勢力抵抗，她不抹黑、不無中生有，民眾需要是正義之氣、正面向上的力量，這也是目前社會最需要，希望社會每個人都心存善念、有善心，只為利益眾生，社會才能進步，讓百姓生活在非常穩定、幸福的生活品質環境中，這才是大家想要的台灣社會，她已完成連任登記，未來大家共同打拚，讓雲林看到未來、下一代看到希望。