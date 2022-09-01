強颱軒嵐諾來襲，行政院長蘇貞昌今（1日）要求各部會啟動防颱整備作業，特別指示行政院災害防救辦公室，邀集相關部會召開視訊前置情資研判會議，共同聽取氣象分析報告，並要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提早預劃防颱人力與機具，並持續結合防疫，推動民眾防颱相關之避災減災作為。

依中央氣象局資料顯示，2日至3日為軒嵐諾颱風影響台灣主要時間，雖然未來颱風路徑仍有變異，然而颱風結構紮實完整，外圍環流範圍大，所挾帶的風力及雨量仍應謹慎應對。行政院表示，由於適逢周末假期，請各級政府務必上緊發條提高警戒，預先積極周延部署做好各項整備措施，並應持續監控颱風動態，加強宣導民眾做好防颱準備。

因應颱風外圍環流於陸地造成強陣風衝擊，行政院請內政部通報地方政府加強防颱警戒，對於招牌及施工中鷹架、廣告物、選舉看板、圍籬、路樹等應加強固定，避免脫落或掉落情事；並及時傳遞情資研判情資供地方政府參酌，俾利適時啟動成立應變中心，必要時儘早劃設警戒區及執行預防性疏散撤離作業。

另外，本次颱風應變仍因應COVID-19疫情落實各項警戒措施及指引，請內政部及衛福部依「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」防疫措施指引，督導地方政府落實民眾避災減災各項措施。

針對颱風在海面上所帶來強風長浪威脅，行政院請農委會要求漁業電台加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，加強宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施；同時請交通部對於停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，避免停泊船隻發生擱淺情形。

行政院表示，考量颱風期間商船及漁船需要進港靠泊避風，請交通部及農委會依「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」邊境管制防疫措施，持續兼顧防疫。另外，請交通部針對空運、陸運、海運及鐵路運輸部分，預做規劃及配套措施，離島地區航線若有停駛措施，請加強宣導民眾提早因應，尤其針對易致災公路段，亦預先作好預防性管制措施及其他備援疏運方案，俾減少因災害造成的交通衝擊。

行政院強調，本次颱風帶所來強降雨引致坡地災害的風險大為提高，請各級政府與民眾提高警覺，掌握各項颱風動態及預警資訊，儘早啟動各項避災減災工作。同時，請經濟部及內政部督促地方政府對於防洪排水系統設施及地下道抽排水系統，針對易淹水致災地區，預劃抽水機；針對地下捷運、鐵路及長隧道設施落實檢視防水閘門及抽水機功能，加強監控預警並即早因應，俾減少因災害造成的交通衝擊。

行政院再次呼籲民眾，面對颱風的考驗千萬不可掉以輕心，颱風影響期間非必要避免前往山區、河邊及海域活動，並隨時注意中央氣象局所發布各項天氣警特報，務必做好防颱準備，同時配合防疫措施，以確保生命財產安全。